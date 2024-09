La Serie A Femminile si è presa subito una pausa per lasciare spazio alla Coppa Italia. La Lazio, dopo l'esordio positivo contro la Roma, dovrà affrontare in trasferta l'Orobica Calcio Bergamo. La sfida è in programma l'8 settembre col calcio d'inizio fissato alle 12:30. Il match si disputerà al Centro Sportivo "Giacinto Facchetti" a Cologno al Serio (BG).

