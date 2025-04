WOMEN | Lazio, Grassadonia: "Vogliamo finire in crescendo". E sulla prossima stagione...

Mister Grassadonia, dopo la vittoria conquistata in casa col Napoli, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti per commentare la prestazione della Lazio Women, la stagione e con un occhio già al prossimo anno. Le sue parole: "Sono soddisfatto, penso sia stato un primo tempo a senso unico dove abbiamo meritatamente legittimato con due gol. Poi il secondo tempo loro hanno trovato il gol e la partita si è riaperta, ma faccio i complimenti alla squadra perché nel secondo tempo c’erano delle giocatrici fuori ruolo che si sono dovute adattare e hanno voluto fortemente la vittoria. Vittoria pesante che volevamo, importante per il raggiungimento del nostro obiettivo che abbiamo dichiarato senza mai nasconderci e c’è da tenere conto che affrontavamo il Napoli che si giocava la vita”.

“Mercoledì il presidente Lotito ha incontrato la squadra, la Lazio vuole continuare questo percorso. Vogliamo finire in crescendo e arrivare all’obiettivo fino in fondo e poi si comincerà a pensare alla stagione prossima, sono particolarmente contento perché stiamo giocando in maniera rimaneggiata viste le diverse assenze, ma le giocatrici si stanno facendo trovare pronte e soprattutto in ruoli non propri. Ringraziamo Lina Yang, era l’ultima partita con noi”.

“Serve crescere come mentalità questa squadra lo ha dimostrato, ma abbiamo pagato malizia e inesperienza in un torneo diverso rispetto alla B. Serve trovare giocatrici giovani e di prospettiva, ma da questo punto di vista abbiamo un’area scouting col ds Pinzani che è sempre molto attento. Soncin? Ci parlo spesso, c’erano cinque giocatrici della Lazio in Nazionale ed è merito della società”.

“Siamo una famiglia, viviamo ogni giorno accanto alla prima squadra e ai dirigenti. Sappiamo quanto siamo seguiti, il presidente è venuto in settimana a salutare le ragazze. Le strutture sono importantissime, oggi la Lazio femminile ha un appeal diverso rispetto lo scorso anno. Ci sono tante giocatrici e tanti procuratori che spingono perché c’è un progetto importante per la prossima stagione”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE