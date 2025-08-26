Women’s Cup, la classifica dopo la prima giornata: la posizione della Lazio

La Serie A Women’s Cup, la nuova competizione del calcio femminile, ha debutto nel weekend con la prima giornata della fase a gironi. Vittoria all’esordio per Lazio e Juve nel gruppo A, Fiorentina e Inter per il gruppo B, Roma e Sassuolo per il gruppo C. Ferme a zero punti: Napoli, Parma, Genoa, Como, Ternana e Milan.

Le squadre avranno altre due giornate per guadagnare punti preziosi e garantirsi così un posto alla final four che vedrà partecipare le prime classificate di ogni girone e la miglior seconda. Di seguito la situazione dopo la prima giornata:

GIRONE A

1- Juventus 3 pt

2- Lazio 3 pt

3- Napoli 0 pt

4- Parma 0 pt

GIRONE B

1- Fiorentina 3 pt

2- Inter 3 pt

3- Genoa 0 pt

4- Como 0 pt

GIRONE C

1- Roma 3 pt

2- Sassuolo 3 pt

3- Ternana W. 0 pt

4- Milan 0 pt

