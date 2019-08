Arsenal, Ozil e Kolasinac non vanno a Newcastle: “Problemi di sicurezza"

Non sembra esserci pace per Mesut Ozil e Sead Kolasinac. I due giocatori dell'Arsenal, stando a quanto riportato da una nota comparsa sul sito dello stesso club inglese, non prenderanno parte per “Possibili problemi di sicurezza” alla trasferta della prima giornata di Premier League contro il Newcastle. Lo scorso 25 luglio i due erano stati sfortunati protagonisti di un'aggressione, scampata grazie alla prontezza del terzino bosniaco. Ora, però, sarebbero di nuovo entrambi in pericolo. I Gunners non hanno fatto chiarezza sul perché di tale situazione, forse legata a quanto successo un paio di settimane fa. Di seguito, ecco il comunicato dell'Arsenal: “Mesut Ozil e Sead Kolasinac non saranno convocati per la partita inaugurale di Premier contro il Newcastle United a seguito di ulteriori possibili problemi di sicurezza sui quali sta indagando la polizia. Il benessere dei nostri giocatori e delle loro famiglie è sempre una priorità assoluta, e abbiamo preso questa decisione dopo aver parlato con i due diretti interessati e i loro rappresentanti. Stiamo collaborando con la polizia e fornendo supporto continuo ai calciatori e ai loro cari. Non vediamo l'ora di dare il bentornato a Mesut e Sead, non faremo ulteriori commenti in merito".

