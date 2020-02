Regno Unito, vietati i colpi di testa agli Under 12: preoccupa il rischio demenza

Gli organi di governo di Inghilterra, Irlanda del Nord e Scozia hanno annunciato il divieto, per il Under 12, di colpire il pallone di testa negli allenamenti di calcio. La decisione è arrivata a seguito di uno studio che ha scoperto che ex giocatori professionisti avevano meno probabilità di morire per cause comuni come malattie cardiache e cancro rispetto alla popolazione generale, ma più probabilità di decesso per demenza. Da qui, la riflessione sull’impatto a lungo termine sulla salute delle lesioni alla testa dei più piccoli. Le nuove linee guida prevedono un approccio graduale all’introduzione della pratica negli allenamenti per i bambini dai 12 ai 15 anni. Gli allenamenti che prevedono il ‘colpo di testa’ saranno limitati ad una settimana per i bambini di 16 e 17 anni. Nessun cambiamento, infine, nell’arco della gara, dal momento che è stato riscontrato che, nel corso di una partita, i colpi di testa effettivi sono numericamente limitati.

