Sturridge, infrante le regole sulle scommesse: 6 settimane di sospensione

Altre brutte notizie per Sturridge, che già la scorsa settimana ha subìto un furto in casa con tanto di cane rubato: fortunatamente il compagno a quattro zampe è stato recuperato. Secondo quanto riportato dalla BBC, un'altra tegola ha colpito il classe 1989: la FA ha deciso che dovrà scontare sei settimane di squalifica per aver infranto il regolamento sulle scommesse. Infatti, l'ex Liverpool avrebbe, nel gennaio 2018, passato diverse informazioni relative a un suo eventuale trasferimento in prestito al Siviglia proprio dai Reds: poi avrebbe informato il fratello Leon su come scommettere. Anche 75mila sterline di multa per l'infrazione.

