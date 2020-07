Tiki Taka, Pardo lascia il programma: al suo posto Chiambretti

Da anni una delle voci e dei volti più conosciuti di chi racconta il calcio. Pierluigi Pardo ha deciso di chiudere un ciclo importante, quello che lo legava alla trasmissione Tiki Taka. "Tiki era un esperimento nato 7 anni fa da un buco di palinsesto – spiega Pardo in un'intervista al Corriere della Sera -, si parlava di calcio ma con leggerezza, in maniera diretta e informale, perché se siamo formali nel calcio è finita. Il programma era sopra la media di rete con uno share tra l’ 8 il 9% ma dopo tanti anni ho sentito il bisogno di nuovi stimoli". Al suo posto pronto a subentrare Piero Chiambretti: "L’ho sentito spesso nei giorni del virus per fargli arrivare il mio affetto – prosegue il giornalista – e lui mi ha chiamato quando ha avuto la proposta per Tiki Taka. Se davvero ci sarà Chiambretti penso di lasciarlo in buone mani e a un amico".

