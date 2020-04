Calciomercato Lazio, la situazione in attacco: da Giroud a Bakambu

CALCIOMERCATO LAZIO - Cominciano a girare gli stessi nomi da un po', si è quasi intuita la lista degli attaccanti seguiti dalla Lazio per rinforzare il reparto avanzato. Quasi però, perché chissà che alla fine non la spunti il solito Mister X tenuto in gran segreto da Tare e trattato nell'ombra per apparire all'ultimo. Non sarebbe una novità, ma per il resto i volti sono noti. Da Bakambu a Muriqi, passando per Ekambo fino a Giroud, la Lazio si sta muovendo e sta studiando le mosse per regalare ad Inzaghi la punta da Champions che gli serve, il partner di Immobile, Correa e Caicedo.

LAZIO, I NOMI PER L'ATTACCO - Bakambu è una pista vecchia, non per questo non più buona e percorribile. La Lazio, come è noto, lo segue dai tempi del Villarreal, ma ora che il giocatore è al Beijing Guoan, squadra cinese, le cose potrebbero cambiare. Dalla Francia dicono che non vuole tornare in Cina vista l'emergenza scatenata dal Coronavirus, è ai ferri corti con la società e questo potrebbe essere l'assist che cercava la Lazio. Come riporta la rassegna di Radiosei, percepisce uno stipendio pazzesco da 15 milioni di euro a stagione, ma vuole tornare in Europa e ovviamente sa che deve abbassare - e di tanto - le pretese. Il contratto gli scade nel dicembre 2021. Poi ci sono Giroud, Muriqi e Ekambu. Per il primo la situazione è ingarbugliata, la Lazio non è riuscita a prenderlo a gennaio quando un suo arrivo era più probabile ed ora l'affare si complica. Il giocatore strizza l'occhio all'Inter di Conte, ma non si esclude possa rinnovare ancora con il Chelsea. C'è anche il Tottenham. Anche su Muriqi ci sono gli Spurs: giorni fa dalla Turchia rilanciavano un'offerta della squadra di Mourinho per il Fenerbahce. Per prendere la punta servono almeno 25 milioni, ma la Lotito spera di riuscire ad abbassare le richieste. Infine Ekuban del Trabzonspor che Tare conosce bene per un suo passato in Albania. È nato in Italia e vorrebbe tornare in Europa.

