Calciomercato Lazio, nuovi contatti per Vecino: la situazione

La Lazio si muove sul mercato in vista dell'estate, il centrocampista uruguaiano è un obiettivo concreto per il centrocampo

Fonte: MarcoValerio Bava-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Occhio agli svincolati, possono essere una fonte a cui approvvigionarsi nel prossimo mercato. La Lazio ci proverà, bisogna fare di necessità virtù e provare a cogliere le opportunità. Una di queste è Matias Vecino, è in scadenza di contratto con l’Inter, non rinnoverà coi nerazzurri, è in attesa di una proposta convincente per proseguire la sua carriera. Resterebbe volentieri in Italia, ormai la sente come la sua seconda casa, preferirebbe continuare in Serie A, piuttosto che spostarsi all’estero. Ha ricevuto apprezzamenti e sondaggi da Premier, Liga e dal campionato turco, ma pure in Italia c’è chi s’è fatto vivo. E c’è la Lazio tra queste società. Sarri ha allenato l’uruguaiano a Empoli, lo conosce bene, lo accoglierebbe a braccia aperte. Vecino è una mezzala destra, sarebbe un’alternativa a Milinkovic nelle idee del tecnico (anche se su Sergej incombe l’ombra del mercato estivo). Oggi quello è un ruolo scoperto, Akpa è ormai fuori dalle idee del tecnico, di fatto una riserva di Milinkovic non esiste. Vecino servirebbe per allungare la rosa con un giocatore di buona qualità ed esperienza.

CONTATTI - L’ex Empoli e Fiorentina è a caccia dell’ultimo contratto importante della carriera, vorrebbe almeno un triennale alle cifre percepite a Milano. All’Inter guadagna 2,5 milioni di euro annui, non sono pochi. La Lazio ha avuto nuovi contatti con Alessandro Lucci, si è toccato soprattutto l’argomento Vecino, bisogna far collimare richieste e offerta. Per ora non c’è ancora un accordo totale tra le parti, eppure la volontà di venirsi incontro e provare a chiudere c’è. Quello dei giocatori che si liberano a zero è un mercato da seguire con attenzione, bisogna fare i conti con le richieste dei giocatori e dei loro procuratori, non sono mai trattative semplici, anche perché c’è sempre l’insidia di nuove concorrenti che possono inserirsi all’improvviso. Vecino, però, è intrigato dall’idea di ricongiungersi a Sarri, rimanere in Italia e giocare in un club di prima fascia come la Lazio. Nuovi contatti sono previsti prossimamente per tentare di arrivare a un accordo e dare a Sarri quei tasselli utili per sviluppare il proprio progetto tecnico.

©️ RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge