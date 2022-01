DIRETTA MARATONA CALCIOMERCATO - Le trattative della Lazio dall’Hotel Sheraton

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 - Si lavora ancora sulle uscite in casa Lazio. Djavan Anderson, dopo il prestito concluso al Cosenza, potrebbe tornare in patria in una squadra che milita in Eredivisie. Qui i dettagli del possibile affare.

AGGIORNAMENTO ORE 12.15 - Per l'attacco proposto anche Zé Gomes, giovane portoghese attualmente svincolato. Qui i dettagli del possibile affare.

AGGIORNAMENTO ORE 11.55 - Sulle piste Cutrone e Pinamonti si è espresso lo stesso presidente dell'Empoli ai microfoni di Radio Incontro Olympia (QUI le due parole).

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 - La Fiorentina si muove ancora sul mercato. Dopo la cessione di Vlahovic e l'acquisto di Cabral la viola punta Vecino per sostituire il partente Pulgar. Qui i dettagli dell'affare.

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 - In casa Lazio tiene ancora banco la questione Kamenovic. Il terzino serbo, alla fine, dovrebbe essere tesserato dai biancocelesti. Qui tutti i dettagli dell’affare.

Ultime ore di calciomercato, cosa fa la Lazio? Zero acquisti a poche ore dal gong finale fissato per le 20 di oggi. Fino a quell’ora sarà possibile depositare i contratti riguardanti acquisti e cessioni. Superata la deadline, le società potranno tesserare solo giocatori svincolati o effettuare cessioni nei campionati in cui il calciomercato è ancora aperto. Con la Laziosiamonoi vi portiamo direttamente all’Hotel Sheraton di Milan, sede dell’ultimo giorno di trattative. Interviste e contributi grazie ai nostri inviati, Carlo Roscito e Martina Barnabei, che racconteranno ora per ora cosa accade in queste ultime battute finali. Parleremo di indiscrezioni e retroscena per accompagnare gli appassionati e tutti i tifosi della Lazio.