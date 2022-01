DIRETTA MARATONA CALCIOMERCATO - Le trattative della Lazio dallo Sheraton: c'è Mota per Sarri

AGGIORNAMENTO ORE 15.45 - Sfumato Miranchuk, la Lazio si fionda su Dany Mota, talento portoghese di proprietà del Monza. I rapporti con la società brianzola sono ottimi, si sta cercando la quadra sulle cifre.

AGGIORNAMENTO ORE 14.40 - La Lazio sonda anche il nome di Mattia Destro per rinforzare l'attacco. Sono ore convulse, Sarri ha chiesto un giocatore offensivo. Il classe '91 è in scadenza a giugno con il Genoa.

AGGIORNAMENTO ORE 14.20 - Simone Zaza potrebbe lasciare il Torino con destinazione Cadice. L'attaccante classe 1991 è stato accostato anche alla Lazio. Qui per i dettagli della possibile operazione.

AGGIORNAMENTO ORE 14.05 - L'operazione Miranchuk per la Lazio resta difficilissima. Lotito proverà un nuovo tentativo, ma l'Atalanta fa muro. Qui tutti i dettagli dell'operazione.

AGGIORNAMENTO ORE 13.45 - Solo belle parole per Sofian Kiyine da parte del direttore dell'area tecnica del Venezia che ai nostri microfoni ha fatto un bilancio dell'avventura in laguna del giocatore arrivato in prestito dalla Lazio. Qui per le sue parole.

AGGIORNAMENTO ORE 12.55 - La Lazio continua a lavorare in uscita e un altro esubero è pronto a lasciare la Capitale. Tutto fatto per il passaggio di Riza Durmisi allo Sparta Rotterdam. Qui per i dettagli dell'affare.

AGGIORNAMENTO ORE 12:55 - Direttamente dall'Hotel Sheraton di Milano, Tullio Tinti, agente di Mattia Zaccagni, ha parlato del suo impatto con la maglia della Lazio: "Soddisfatto per la scelta che ha fatto". Qui per le sue dichiarazioni.

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 - Si lavora ancora sulle uscite in casa Lazio. Djavan Anderson, dopo il prestito concluso al Cosenza, potrebbe tornare in patria in una squadra che milita in Eredivisie. Qui i dettagli del possibile affare.

AGGIORNAMENTO ORE 12.15 - Per l'attacco proposto anche Zé Gomes, giovane portoghese attualmente svincolato. Qui i dettagli del possibile affare.

AGGIORNAMENTO ORE 11.55 - Sulle piste Cutrone e Pinamonti si è espresso lo stesso presidente dell'Empoli ai microfoni di Radio Incontro Olympia (QUI le due parole).

AGGIORNAMENTO ORE 11.20 - La Fiorentina si muove ancora sul mercato. Dopo la cessione di Vlahovic e l'acquisto di Cabral la viola punta Vecino per sostituire il partente Pulgar. Qui i dettagli dell'affare.

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 - In casa Lazio tiene ancora banco la questione Kamenovic. Il terzino serbo, alla fine, dovrebbe essere tesserato dai biancocelesti. Qui tutti i dettagli dell’affare.

Ultime ore di calciomercato, cosa fa la Lazio? Zero acquisti a poche ore dal gong finale fissato per le 20 di oggi. Fino a quell’ora sarà possibile depositare i contratti riguardanti acquisti e cessioni. Superata la deadline, le società potranno tesserare solo giocatori svincolati o effettuare cessioni nei campionati in cui il calciomercato è ancora aperto. Con la Laziosiamonoi vi portiamo direttamente all’Hotel Sheraton di Milan, sede dell’ultimo giorno di trattative. Interviste e contributi grazie ai nostri inviati, Carlo Roscito e Martina Barnabei, che racconteranno ora per ora cosa accade in queste ultime battute finali. Parleremo di indiscrezioni e retroscena per accompagnare gli appassionati e tutti i tifosi della Lazio.