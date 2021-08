FORMELLO - Lazio, Basic subito in campo. Pedro gestito, Hysaj assente

FORMELLO - Subito in campo coi compagni. Ieri lo sbarco a Roma, stamattina le visite mediche, poi la firma sul contratto (5 anni) e il primo allenamento coi nuovi compagni. Toma Basic ha rotto il ghiaccio con la Lazio effettuando l'intera seduta del pomeriggio: nessun problema per lui, impiegato nelle prime 3 giornate di Ligue 1 dal Bordeaux. Non ha problemi di condizione, schierato da Sarri come mezzala sinistra durante le prove tattiche e la partitella in famiglia. Ufficializzato in giornata (ha scelto la maglia numero 88), sarà tra i convocati per l'esordio all'Olimpico con lo Spezia (sabato alle 18.30). L'infermeria è vuota, Cataldi è rientrato e oggi si è mosso per il secondo giorno di fila in regia come vice Leiva: il classe 1994 ha smaltito l'infortunio muscolare ed è stato alternato a Escalante nella formazione contrapposta al brasiliano ex Liverpool. Gestiti Luiz Felipe, Pedro e Immobile: i primi due hanno saltato la sfida conclusiva a campo ridotto, mentre Ciro ne ha disputata soltanto una porzione. Assente Hysaj, alle prese con dei sintomi influenzali. Sarri spera di recuperarlo in tempo per il match in programma tra tre giorni.