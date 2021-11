Immobile, entro 48 ore nuovi esami: ma l'infortunio non stravolge i piani pre-Juve

L'infortunio di Immobile non stravolge il copione dei festeggiamenti pre-Juve. L'attaccante sarà premiato da Lotito prima della gara di sabato all'Olimpico. Il bomber potrà festeggiare così il sorpasso su Piola. Riceverà anche l'award "Il Gol più bello by Lazio Fan Token Binance", riservato dal nuovo sponsor. L'infortunio rimediato in Nazionale ha fatto in modo che cambiasse l'umore di tutti, ha rovinato i piani di Sarri, ma lo spettacolo deve continuare.

IL RECUPERO - Ieri Immobile ha lavorato in piscina - il video è spuntato su Instagram - per poi raggiungere l'Olimpico per Italia - Svizzera. Il prossimo controllo è programmato entro 48 ore, dovrebbe svolgersi domani. I primi due, riporta la rassegna stampa di Radiosei, non sono serviti per precisare diagnosi e tempi di recupero. Il prossimo sarà indicativo: si è atteso qualche giorno in più per vederci chiaro. La previsione più ottimistica sembra essere quella dello stiramento di primo grado, ma solamente gli esami sveleranno fino in fondo il quadro clinico. Delle sue condizioni s'è sincerato anche Lotito, che nei giorni scorsi aveva attaccato la Federazione per la gestione del giocatore. Il presidente ha avuto un confronto con Immobile a Formello per chiarire, una volta per tutte, la vicenda, oltre che per seguire da vicino l'iter di recupero.

