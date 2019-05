Lazio, Correa: "Il gol, la Coppa e la chiamata di Veron. Voglio la Champions e punto su Pedro Neto!"

È l'uomo del momento, il gioiello su cui la Lazio ha scommesso, l'intuizione ancora una volta giusta di Tare. Dalla provincia andina del Tucuman, Joaquin Correa ha stregato i tifosi biancocelesti, fatto innamorare i bambini con una capigliatura atipica ma già virale. "Adesso lo posso dire. Visto che le precedenti finali che avevo giocato erano andate tutte male ho deciso di fare qualcosa per spezzare l’incantesimo". E allora ben venga, caro Tucu. È l'uomo Coppa Italia: coi gol decisivi a Milan e Atalanta, rispettivamente in semifinale e finale. "È stata la mia prima coppa, una di quelle sere che sogni fin da bambino". Per fortuna stavolta non c’erano Messi o CR7 di mezzo, era la sua quarta finale, col Siviglia ne aveva perse due col Barcellona (Supercoppa spagnola 2016 e Coppa del Re 2018) e una col Real Madrid (Supercoppa europea 2016. Temeva fosse una maledizione.

IL TRIONFO - Fortuna che c'è il Tucu: "La cosa più difficile è stata restare lucido, la partita stava finendo e la stanchezza si faceva sentire. I compagni non si capacitavano di come avessi potuto fare quello scatto al 90'. Prima ancora che arrivasse la palla lanciata da Caicedo - racconta - avevo già deciso cosa fare". E poi quella telefonata: "A parte i familiari, sicuramente la più gradita è stata quella di Veron, che mi ha lanciato nel grande calcio e a cui sono rimasto legatissimo (la Brujita è stato prima compagno di squadra, poi allenatore e infine pure suo presidente all’Estudiantes, ndr". Rivela che grazie a Inzaghi ha finalmente trovato la sua collocazione ideale. Che non è quella di seconda punta come tutti credono. Gioca tra le linee, alle spalle della prima punta. In Spagna era attaccante esterno. Può farlo, ma - come riporta la rassegna stampa di Radiosei - confessa di non essere il suo ruolo ideale.

CHAMPIONS E PROMESSE - Un trequartista che nell’ultimo mese ha segnato gol decisivi: "La partita più bella, però, l'ho giocata nel derby, senza segnare...". La Champions sfumata un rimpianto: "Tanto. Abbiamo buttato via troppi punti, ma abbiamo anche pagato i numerosi infortuni avuti tra novembre e gennaio. Anch’io in quel periodo ho avuto problemi. Senza quegli stop adesso faremmo altri discorsi. Questa Coppa Italia deve essere il punto di partenza. E nella prossima stagione cercheremo di fare meglio pure in Europa League Uno su cui si sente di puntare? È qui a Formello: Pedro Neto. Ha mezzi incredibili, il futuro è suo".