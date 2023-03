Lazio, Provedel: "Questo il nostro segreto. Pre derby? È andata così" - VIDEO

A margine dell'appuntamento 'La Lazio nelle scuole', ai microfoni dei cronisti presenti è intervenuto Ivan Provedel. Queste le parole del portiere biancoceleste: "È stata una mattinata di condivisione in questa scuola media, dove abbiamo avuto la fortuna di parlare e confrontarci per quanto riguarda tematiche come il tifo e il bullismo. Sono stato fortunato a confrontarmi con questi ragazzi giovani che mi hanno ricordato quello che è lo spirito e la passione verso questo sport, in modo molto pulito"

DERBY - Cosa è successo nel pre derby? Semplicemente ero a letto con la febbre, mi sono ripreso un attimino e sono riuscito a scendere in campo. Partita della svolta? Io più che partita della svolta, che sembra quasi che ci arrivi per caso. La svolta è arrivata tempo fa dopo una serie di risultati negativi e col cambio di marcia e poi i risultati sono una conseguenza. Purtroppo non siamo riusciti ad andare avanti in tutte le competizioni siamo rimasti in gioco in campionato per il piazzamento. Abbiamo raccolto i punti che pensiamo di meritare e che non siamo riusciti a fare prima, le altre squadre che sono concorrenti non hanno fatto altrettanto e siamo riusciti ad avere un po’ di vantaggio”

DIFESA - "Il segreto della difesa? Io prima non c’ero e da quando sono arrivato ho visto una squadra lavorare forte e con convinzione per quelle che sono le richieste dell’allenatore. Io cerco di fare lo stesso. Il gol non è che non lo prendo io o lo prendo io, o tutti. Significa che filtrano bene tutti, a partire dagli attaccanti e arrivare fino a me. Nel derby abbiamo subito un tiro in porta e quindi il merito è dei miei compagni. Sono contento poi che questi risultati si possano ritrovare su ciò che è scritto perché fa comunque piacere. Blocco degli italiani? Sicuramente tutto questo aiuta, soprattutto la comunicazione verbale e l’intesa che si può creare a partire da ciò che viene chiesto dall’allenatore. E poi la comunicazione tra noi per poter fare al meglio quello che ci viene chiesto. Per di più son tutti grandi ragazzi sia per valori sia per spirito, tutto viene più facile"

CHAMPIONS - " Ciò che accade prima, le partite precedenti sono state entrambe negative e prima del derby se lo perdi ti condiziona in negativo e se lo vinci in positivo. Se lo vinci ritrovi entusiasmo e se lo perdi devi trasformare la delusione, questo è quello che abbiamo fatto. Avrei preferito vincere le sfide prima del derby, ma non siamo perfetti. I risultati che stanno arrivando ci stanno dando sicurezza. Clean sheet? Mi fa piacere e mi dà una spinta maggiore per allenarmi sempre meglio con i miei compagni”

CLICCCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE