Italia, Mancini: "Vialli per noi è immortale. Mondiali? Abbiamo dimenticato la delusione"

Domani andrà in scena Italia - Inghilterra per la qualificazione a Euro del 2024. Per questo il ct della Nazionale, Roberto Mancini, alla vigilia del match ha dichiarato: "E' una grande emozione perché è la prima volta senza Vialli. Noi l'abbiamo avuto nel gruppo ed è stata una grande fortuna: è un grande dispiacere. Le persone come lui saranno sempre vicine, sono persone immortali".

Cosa è cambiato nel tuo approccio a questo lavoro negli ultimi mesi?

"Siamo passati da una grande emozione come l'Europeo a una grande delusione come la mancata qualificazione al Mondiale. E' stata una grande delusione, non lo meritavamo, ma in tutto questo ci siamo qualificati due volte alle final four di Nations League. Ora ripartiamo, abbiamo dimenticato la delusione. Abbiamo giocatori giovani che oggi non sono qui con noi ma che ci sarebbero stati e che ci saranno da qui a novembre prossimo: ripartiamo domani, vogliamo qualificarci, vincere la Nations League e poi giocarci l'Europeo al meglio da campioni in carica".