Atalanta, Percassi: "Recuperare il rapporto con Lotito? Con lui non ho problemi"

Il numero uno dell'Atalanta Percassi e quello della Lazio Lotito. Una rivalità tra due personaggi diversi in tutto, ma vicini nella capacità di creare grandi gruppi e competere al massimo senza spendere grandi somme di denaro. Chiamato a chiarire il rapporto che lo lega all'imprenditore romano, il presidente della Dea ha spiegato: "La bellezza sta nella diversità e nella capacità di raggiungere i propri obiettivi. Recuperare il rapporto con Lotito dopo le liti? Con lui non ci sono problemi". Infine, riporta la rassegna stampa di Radiosei, una riflessione relativa al calcio post-Covid. Percassi ha sottolineato quanto il virus abbia impattato sulle vite di tutti ma, allo stesso tempo, ha caricato il proprio popolo, capace di non mollare, adattandosi ad una nuova normalità.

