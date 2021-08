Calciomercato, domino attaccanti: Dzeko vicino all'Inter

CALCIOMERCATO LAZIO - La cessione di Romelu Lukaku al Chelsea rischia di dar vita a un domino di attaccanti che potrebbe coinvolgere mezza Serie A. Il belga ha l'accordo con i Blues e aspetta solo che siano sistemati gli ultimi dettagli prima di tornare in Premier League. Il primo è che l'Inter deve trovare subito una punta pronta per sostituire Big Rom. Il giocatore che sembra essere davvero vicino è Edin Dzeko. Il centravanti giallorosso si libererà dalla Roma e raggiungerà Milano con un biennale da cinque milioni più bonus. Oggi è previsto l'incontro tra Lucci, agente del bosniaco, e la Roma per sbloccare l'affare e consentire al ragazzo di mettersi a disposizione di Simone Inzaghi. Non sarà l'unico acquisto dell'Inter che proverà a prendere una quarta punta con Zapata e Correa in pole. L'Atalanta, però, sta trovando difficoltà per arrivare ad Abraham che preferirebbe restare in Inghilterra, con l'Arsenal pronto a prenderlo. Potrebbe tornare di moda il nome di Andrea Belotti che vuole lasciare il Torino. La punta granata piace anche alla Roma che non potrà arrivare né a Icardi né Vlahovic. Oltre a Belotti i nomi sulla lista sono quelli di Azmoun, Isak e Jovic con gli ultimi due che appaiono fuori portata. La Lazio ha sempre in mano Kostic e aspetta solo l'uscita di Correa per chiudere, oltre all'Inter l'argentino piace anche in Premier.