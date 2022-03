Calciomercato Lazio, caos Palavecino: due club si contendono il cartellino

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA – Nei giorni scorsi era emerso l’interesse della Lazio per il trequartista del River Plate, Augustin Palavecino. Il venticinquenne è nella lista dei vorrei della dirigenza biancoceleste come possibile rinforzo da regalare a Sarri per la prossima stagione. Oltre a questo, era emersa la grave situazione finanziaria in cui si trova il club argentino che potrebbe spingere per accelerare la cessione della sua stellina pur di recuperare denaro. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il River Plate dovrà fare i conti non solo con la crisi finanziaria ma anche con il Deportivo Cali, ex club di Palavecino. Quest’ultimo avrebbe citato in giudizio il River per il mancato pagamento dell’ultima tranche del riscatto del cartellino del giocatore che, finchè non verrà saldato il debito di 1.700.000 dollari (circa 1,5 milioni di euro), resterà di proprietà in percentuali diverse di entrambi. Bisognerà attendere per capire l’evolversi della questione e di conseguenza come si muoverà la società argentina per l’eventuale cessione, considerando che la Lazio non è il solo club ad aver messo gli occhi su Palavecino.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE