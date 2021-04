Calciomercato Lazio, da Ranocchia a Maksimovic: i nomi per la difesa

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua la rincorsa alla zona Champions. Con una gara in meno, i biancocelesti sono a tre punti dal quarto posto. Le aquile credono nell'impresa e nel rush finale proveranno a superare le avversarie. Dall'eventuale accesso alla massima competizione europea per club dipenderà anche il calciomercato. A prescindere dal futuro, però, la Lazio dovrà investire sulla difesa. Hoedt e Musacchio sembrano destinati a salutare Formello. Alle spalle di Acerbi, Luiz Felipe e Radu, che dovrebbero essere ancora i titolari, c'è il vuoto. La società è già attiva alla ricerca dei profili compatibili. Come sottolinea Il Corriere della Sera, vanno seguite con cura le candidature di Ranocchia e Maksimovic. I due si svincoleranno da Inter e Napoli e potrebbero rappresentare l'usato garantito a costo zero per un reparto che in questa stagione ha avuto più di qualche difficoltà. Nelle settimane scorse era emerso anche il nome di Lisandro Martinez dell'Ajax, su cui la concorrenza è importante.

