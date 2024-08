Calciomercato Lazio | Il punto sugli esuberi: Basic ambito, Fares rifiuta tutto

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Preso Dia dalla Salernitana - nelle prossime ore dovrebbero arrivare anche le firme sul contratto - la Lazio prosegue la sua trattativa con Michael Folorunsho, mentre torna a concentrarsi sul fronte cessioni. Entro la fine del calciomercato la società biancoceleste conta di essersi liberata di tutti gli esuberi, compresi quelli più ingombranti che potrebbero occupare posti in lista inutilmente, come Hysaj per il quale non sembrerebbe esserci grande interesse. Tra i giocatori più ambiti c'è sicuramente Toma Basic. Il centrocampista croato, secondo quanto riporta Il Messaggero, è finito nel mirino di Empoli, Espanyol e Basaksehir che, però, non sembrano voler andare oltre il prestito secco. I toscani si sarebbero interessati anche al profilo di Akpa Akpro - che ha già vestito la maglia azzurra nella stagione 22/23 -, così come Monza e Verona. Più complicati da piazzare, invece, Andre Anderson e Fares. Il primo era finito nel mirino della Salernitana, ritiratasi poi dalla corsa. L'esterno, invece, era stato proposto al Panserraikos e altre società italiane, ma starebbe rifiutando ogni destinazione.

