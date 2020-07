Calciomercato Lazio, la Fiorentina si inserisce per Mario Gotze

Mario Gotze cerca casa e potrebbe trovarla in Italia, da capire ancora in quale città. Il centrocampista è da settimane ufficialmente svincolato dal Borussia Dortmund ed aspetta solo l'offerta giusta per un nuovo trasferimento. Su di lui da tempo ci sono Lotito e Tare che vorrebbero rinforzare la mediana biancoceleste con un innesto di caratura mondiale.

I due però non sono soli: come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la Fiorentina sarebbe intenzionata ad acquistare il giocatore. Un punto a favore dei viola è la presenza di Ribery, amico del tedesco ai tempi del Bayern. Vedremo se ciò basterà a sbaragliare la concorrenza capitolina ed internazionale (anche Siviglia, Monaco e Bayern Monaco restano vigili).

