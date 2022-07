Calciomercato Lazio, Napoli-Acerbi: il difensore dà l'ok e aspetta De Laurentiis

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Acerbi andrà via, questo è sicuro. Meno sicuro è il fatto che andrà al Napoli. Il primo obiettivo degli azzurri è Kim Min Jae (accostato anche alla Lazio 2 anni fa) e Ace aspetta novità in questo senso da parte della dirigenza partenopea. Lotito vorrebbe 5 milioni di euro per lasciar andare il giocatore, ma si può scendere al massimo intorno ai 4,2-4,3. Intanto il difensore, secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, avrebbe già dato il suo consenso per un eventuale trasferimento in azzurro.