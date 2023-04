Calciomercato Lazio, Uribe ancora in gol: Sarri lo studia, ma...

Il colombiano, al secondo gol consecutivo, si svincolerà a giugno. Piace alla società, un po' meno a Sarri che non lo considera una...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Matheus Uribe segna ancora. Il centrocampista colombiano è andato ancora in gol con il Porto. Dopo la firma contro il Benfica è arrivata quella contro il Santa Clara. Due reti che mettono ancora più in mostra il 32enne che a giugno si svincolerà dal club lusitano pronto ad accasarsi altrove a parametro zero. Il calciatore piace alla Lazio, ma ha colpito anche Atletico Madrid e più di qualche club di Premier. Può fare al caso dei biancocelesti per completare il centrocampo, visti i costi contenuti. Lo sarà se le riserve di Sarri cadranno. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, lo ha studiato, non gli sembra una mezzala purissima, apprezza comunque il gioco che garantisce nelle due fasi: inserimento e copertura, è da box to box. Lui e Gagliardini sono i due parametro zero al momento monitorati. I due non hanno ancora accordi con altre squadre e hanno caratteristiche che potrebbero fare al caso dei biancocelesti. Insomma sono profili da tenere d'occhio, magari non saranno in pole ma la loro condizione da svincolati potrebbe fargli risalire la graduatoria. Molto dipenderà anche dalle eventuali uscite sulla linea mediana. Cataldi e Vecino sono certi della conferma, così come Luis Alberto, a meno che non tornino i mal di pancia e la saudade della Spagna. Andrà risolto una volta per tutte il capitolo Milinkovic Savic, in scadenza nel 2024, che qualora dovesse partire sarebbe da rimpiazzare. Poi andranno valutati gli eventuali addii di Marcos Antonio e Basic he potrebbero aprire uno o due posti. Gli altri nomi emersi in queste settimane sono quelli di Clasie dell’AZ Alkmaar e di Philip Billing del Bournemouth.