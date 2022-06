Calciomercato, Mkhitaryan tra Roma e Inter. E la Lazio sogna un Pedro bis

L'armeno ha il contratto in scadenza con i giallorossi e i nerazzurri sono in pressing per portarlo a Milano.

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Henrikh Mkhitaryan è stata una delle armi della Roma di Mourinho per la conquista della Conference League. Il contratto dell'armeno è in scadenza il prossimo 30 giugno e il club giallorosso è al lavoro per provare a prolungare l'accordo. L'Inter è in agguato sul giocatore e avrebbe già l'accordo con i procuratori del giocatore. La Roma ha provato un rilancio portando l'offerta a oltre 3.5 milioni a stagione per un anno con opzione per il secondo che scatterebbe a un tot di presenze o con la qualificazione europea. La società dei Friedkin hanno dato 48 ore per decidere. Sullo sfondo, però, restano a guardae numerosi club tra cui la Lazio. Maurizio Sarri accoglierebbe molto volentieri il calciatore e sogna di ripetere l'operazione Pedro che tanto bene ha fatto con l'aquila sul petto. La voce rimbalza da qualche settimana in maniera prepotente, ma l'operazione resta in salita e complicata. La possibilità di giocare la Champions con la squadra di Simone Inzaghi è un'arma in più a favore dei lombardi, mentre rimanere nella Capitale è l'asso nella manica di Roma e Lazio. Cosa deciderà Mkhitaryan?