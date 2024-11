Capello esalta la Lazio: "Gioca il miglior calcio in Italia. Se regge può..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato della situazione delle big di Serie A dopo le prime 12 giornate. Tra queste si è soffermato anche sulla Lazio di Baroni, attualmente al secondo posto a pari merito con Inter, Atalanta e Fiorentina. Secondo lui i biancocelesti giocano il miglior calcio in Italia. Queste le sue dichiarazioni: "Per me la Lazio è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia. Fa grande pressing, ha verticalità, è pericolosa in attacco e con Zaccagni ha un elemento di qualità e fantasia in grado di spostare le sorti di una partita in ogni momento. La domanda è la solita: Baroni è bravissimo, ma la rosa ha la profondità per reggere mesi e mesi con il doppio impegno Serie A ed Europa League? Se la risposta sarà sì, allora i tifosi biancocelesti potranno sognare in grande".