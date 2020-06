Caressa: "Scudetto? La Juventus è la favorita, Lazio focalizzata sull'obiettivo"

Alla vigilia del ritorno in campo delle squadre di Serie A, anche Fabio Caressa, voce e volto di Sky Sport, si è espresso sulla lotta scudetto, che sembrerebbe riguardare, salvo clamorosi ribaltoni dell'Inter, Lazio e Juventus. Per il conduttore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, la squadra guidata da Maurizio Sarri, nonostante la disfatta in Coppa Italia, rimane la favorita per lo scudetto: "Si giocherà ogni tre giorni e la rosa bianconera può offrire un sacco di possibilità diverse". Poi, sulla Lazio, che farà il suo esordio il prossimo 24 giugno contro l'Atalanta: "Questa ripresa ci porta nel mondo dello sconosciuto. La Lazio, però. ha dato l'impressione di essere rimasta ben focalizzata sull'obiettivo".

