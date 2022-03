Ceferin: "La Superleague è una Terrible League. Calciomercato? Troppo lungo..."

Il presidente della Uefa parla anche delle sanzioni ai club russi che sono necessarie per quanto sta accadendo ai civili in Ucraina...

RASSEGNA STAMPA - Aleksander Ceferin ha parlato in un'intervista fiume sulle pagine de Il Corriere della Sera. Tanti i temi trattati a cominciare dall'Italia che secondo lui deve investire negli stadi per sperare di ospitare Euro 2028 o 2032. Gli impianti sono troppo piccoli e la burocrazia italiana rallenta tutto. Inevitabile un passaggio sulla guerra che sta condizionando il momento. Secondo Ceferin non durerà ancora molto, ma la Uefa è in prima linea per aiutare e per diffondere per quanto è possibile la pace. Il numero uno della Uefa parla delle sanzioni nei confronti dei club russi: «Le sanzioni sono necessarie: non è politica, ma una crisi umanitaria. Mi piange il cuore a punire gli atleti: non è la loro guerra, non l'hanno decisa né voluta. Ma dobbiamo mostrare unità per la pace». Oltre alla guerra condanna anche per la Superleague definita la Terrible League. Ceferin accusa i tre club di voler stare con un piede in due scarpe, cosa che non è possibile e di pensare a un modno metafisico. Il mondo del calcio deve fare i conti anche con il covid che ha stravolto tutto e messo in crisi molti club: «La pandemia ha creato problemi a tutti, ma per alcuni è stata una buona scusa per la loro cattiva gestione. Il Financial Fair Play era nato per eliminare le perdite nel calcio, ora bisogna concentrarci di più sull'equilibrio competitivo». Un passaggio anche sul calciomercato che andrebbe accorciato secondo lui: «Di togliere la finestra di gennaio ne parlavamo, poi la pandemia ha bloccato tutto. Ora c'è la guerra. Riprenderemo il discorso più avanti». Ceferin ha sfatato anche il mito degli sport americani dicendo che quel modello, però, porta il biglietto più economico per la finale del Superbowl a costare mille dollari, mentre quello più caro dell'ultimo atto della Champions costa 500 euro. In chiusura Ceferin ha detto di essere pronto per un altro mandato che spera di affrontare senza guerra e pandemia.