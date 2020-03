Coronavirus / Coppa Italia, ipotesi mini torneo estivo per l'assegnazione

Il coronavirus ha paralizzato l'Italia. La diffusione del virus ha colpito 3000 persone, ma soprattutto messo in crisi l'economia del paese. Il governo ha deciso di chiudere scuole, cinema e teatri e inevitabilmente anche il calcio ha subito un rallentamento. Tra veleni e polemiche, sono dieci le gare da recuperare, otto delle quali dovrebbero essere giocate a porte chiuse tra sabato e mercoledì prossimi. In bilico resta la Coppa Italia ferma alle semifinali d'andata. I rinvii di Juventus-Milan e Napoli-Inter creano non pochi problemi. Tre delle quattro squadre sono ancora impegnate nelle competizioni europee e questo rende più fitto un calendario già al limite. C'è l'ipotesi, suggerita da vari quotidiani, di slittare le due gare e la finale in un mini torneo da giocare in estate. Si andrebbe contro il regolamento, ma potrebbe essere una soluzione per risolvere almeno uno dei problemi. Se ne parlerà nei prossimi giorni, ma non sono escluse sorprese.

SERIE A, USCITO IL DPCM SU PARTITE A PORTE CHIUSE

SERIE A, LE PARTITE A PORTE CHIUSE DELLA LAZIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE