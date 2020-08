Coronavirus, il prof. Richeldi: "Riapertura stadi? Per ora non mi sembra una priorità"

In Italia si sta assistendo da qualche giorno a un progressivo aumento di contagi da Coronavirus, dovuti in particolar modo da coloro che provengono dall'estero o che sono di ritorno dalle vacanze. In una situazione di questo tipo, sembrano essere leggermente scese le possibilità di riaprire gli stadi ai tifosi. Il dottor Luca Richeldi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è espresso sull'argomento: "Se si potranno riaprire gli stadi quando si tornerà a giocare? Non glielo so dire, sono sincero. Bisognerà valutare la situazione epidemiologica del momento. Ora come ora, non mi sembra una priorità. Prima cerchiamo di fermare questa nuova ondata". Lo pneumologo e membro del Cts ha detto la sua anche sui protocolli messi a punto nel periodo più critico della pandemia, che hanno funzionato anche nel mondo del calcio: "I calciatori sono sempre stati seguiti e tutte le squadre di A hanno dimostrato un notevole livello di responsabilità".

