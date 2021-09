Covid, due nuovi hub vaccinali nelle sedi di Roma e Lazio: l'annuncio di Zingaretti

"Tra due settimane ci sarà il derby Roma - Lazio. Sto convincendo la Roma e la Lazio a fare nelle sedi delle squadre due hub vaccinali". L'annuncio è stato dato dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dal palco della Festa dell'Unità. Si tratta, riporta la rassegna stampa di Radiosei, di un modo per aumentare ancor di più il percorso d'immunizzazione che ha già superato la quota dell'80%. Il piano è ancora da definire ma sembra che già in settimana la Regione incontrerà le dirigenze di entrambe le società sportive: entrambe hanno espresso la volontà di mettersi al servizio della compagna. Si dovrà decidere ora se sfruttare le sedi degli allenamenti, convergere sull'Olimpico o isolare delle giornate dando la priorità alla vaccinazione per chi ha già un biglietto per la gara.

