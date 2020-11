Crotone, pioggia e assenze: Stroppa in emergenza contro la Lazio

Non è un momento facile per il Crotone, prossimo avversario della Lazio in campionato. Le ultime sedute di allenamento della squadra di Stroppa sono state fortemente condizionate dal maltempo. Temporali che hanno reso impraticabile il campo e che potrebbero ripresentarsi anche nei prossimi giorni. Ma la preoccupazione maggiore del tecnico riguarda i tanti assenti: Benali è fermo da quasi 15 giorni e non recupererà per sabato. C'è qualche speranza invece per Riviere, che per il momento continua il lavoro differenziato. Out anche Molina (ancora positivo al Covid) e Luperto (squalificato per una giornata).

