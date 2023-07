D'Amico, le parole di Garlaschelli: "Era un campione vero. Ci ho parlato settimane fa..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La notizia della morte di Vincenzo D'Amico ha scosso tutto il mondo laziale e non solo. Ai microfoni di Gazzetta dello Sport, Renzo Garlaschelli, amico, compagno di squadra che ha condiviso con lui dolori, gioie e l'indimenticabile trionfo del 74', lo ricorda così: "Lo descrivevano come un fenomeno. Quando lo vidi pensai fosse uno scherzo, era troppo gracilino per essere così forte. In realtà era un campione vero. Amava la Lazio con tutto il cuore. Ci ho parlato l’ultima volta due settimane fa e mi diceva, ridendo, che avrebbe sconfitto la malattia. Arrivava sempre tardi, a ogni appuntamento. Ma non lo faceva per arroganza o disinteresse. Aveva una carica di simpatia unica. Da Maestrelli in poi, ci sono state tantissime morti improvvise e ingiuste. Fa male".