Diritti tv, ingresso dei fondi: i club di Serie A prendono tempo

L'ingresso del consorzio dei fondi Cvc-Advent-Csi nel mondo del calcio non arriverà oggi. L'assemblea di oggi dei club di Serie A non darà il via libera al 'term sheet' sul quale la Lega, i rappresentanti dei fondi e gli advisor stanno lavorando. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei le società vogliono analizzare il contratto ricevuto nel weekend e gli allegati arrivati tra lunedì e martedì. Da domani poi partiranno le trattative private per la cessione dei diritti tv italiani ed esteri. Dazn ha offerto 650 milioni per il pacchetto con 7 partite a giornata e 150 per quello con 3.

