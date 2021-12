Empoli via alla ripresa degli allenamenti: Andreazzoli punta la Lazio

Ultime festività e seconda parte del campionato che si avvicina. Dopo le feste natalizie le squadre di Serie A sono tornate a lavoro in vista della ripresa fissata per il weekend della Befana. La Lazio si è ritrovata ieri nel quartier generale di Formello e anche l'Empoli, prossima avversaria dei biancocelesti, ha riniziato a lavorare dopo i casi di positività riscontrati nei tamponi effettuati dopo Natale. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei nella seduta di ieri Andreazzoli ha dovuto fare a meno anche di Haas ancora ai box per la rottura del legamento crociato oltre che dei tre giocatori con il Covid dei quali non è stata rivelata l'identità.

Calciomercato Lazio, mi ritorni in mente: due vecchi pallini nel mirino

Lazio, operazione continuità: mai tre vittorie consecutive in stagione

TORNA ALLA HOME