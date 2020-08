Gabriele Corsi: "Per la Lazio giocherei anche gratis"

RASSEGNA STAMPA - La stagione della Lazio è ripartita ieri con l'arrivo della squadra di Inzaghi ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti trascorreranno dieci gg sotto le Tre Cime di Lavaredo e si cementeranno in vista della ripartenza del campionato. I tifosi, nonostante le limitazioni da coronavirus, sono impazienti di riabbracciare Immobile e compagni. Anche i sostenitori vip sono pazzi della squadra con l'aquila sul petto. Gabriele Corsi, attore e conduttore (già membro del Trio Medusa e tifoso biancoceleste), ha rilasciato un'intervista su Tv Sorrisi e Canzoni parlando del programma Deal With It in onda su Nove e che lo vede al timone. Alla domanda su cosa farebbe gratis non ha avuto dubbi e ha risposto: "Giocherei nella Lazio, o almeno andrei in panchina. E' il mio sogno".

