Genoa: Nicola sorride, in tre recuperano per la sfida con la Lazio

Buone notizie dall'infermeria per il Genoa dopo la doccia fredda del grave infortunio a Radovanovic, rottura del legamento crociato anteriore. Davide Nicola dovrebbe poter contare su Schone e sugli ex Pandev e Behrami per la sfida con la Lazio. I tre stringeranno i denti vista l'emergenza che ha colpito i liguri. Oltre allo squalificato Sturaro, infatti, saranno out Radovanovic, Ghiglione, Lerager e Romero​​. Il recupero dei tre permetterà maggiori scelte al tecnico che avrà una panchina leggermente più lunga. Behrami dovrebbe partire dal primo minuto, mentre Schone e Pandev dovrebbero andare in panchina pronti a essere inseriti a gara in corso. Mancano ancora 24 ore e i tre saranno monitorati fino al calcio d'inizio per evitare rischi e stop più lunghi. ​​​​​

