Incubo infortuni per la Roma, a Trigoria corrono ai ripari rizollando i campi

Ben otto i giocatori della Roma che la scorsa settimana risultavano indisponibili, oltre 60 negli ultimi 14 mesi: una spirale di infortuni che non fa dormire sonni tranquilli a Fonseca. Ecco perché dalle parti di Trigoria corrono ai ripari e, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, rizolleranno i vari campi d'allenamento nella speranza che i problemi fisici dei giallorossi possano essere scongiurati eliminando il terreno duro ora presente. Insomma, sembra che le superfici di Trigoria non diano pace alla Roma: qualche tempo fa infatti i giocatori si lamentavano anche delle strade vicino al centro sportivo, che tante volte a causa delle buche avevano danneggiato le auto degli uomini di Fonseca. Su quelle, però, il club giallorosso non può fare nulla e deve attendere un intervento da parte del Comune, lasciando i suoi giocatori alla mercé dell'asfalto dissestato.

CHIUSURA DELL'OLIMPICO, ATTESA ENTRO 48 ORE LA DECISIONE DELLA UEFA

PAVLOVIC PENSA ANCORA ALLA LAZIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE