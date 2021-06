Inter, Hakimi verso il Psg: il pupillo di Inzaghi Marusic tra gli indiziati per sostituirlo

Sarà un'estate calda e intensa per i dirigenti dell'Inter. Il cambio di allenatore, con Simone Inzaghi prossimo condottiero, l'abbassamento del monte ingaggi e almeno una cessione eccellente. Il profilo individuato per mettere a posto i conti societari è quello di Hakimi. L'esterno destro è fortemente voluto dal Psg, che ha offerto 60 milioni all'Inter, che invece ne chiede 70. C'è distanza, ma la trattativa può chiudersi a metà strada. Una cessione questa che lascerà un vuoto importante sulla fascia destra. Inzaghi fa degli esterni un'arma importante, per questo l'Inter dovrà cercare un sostituto. Fra i nomi in ballo, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ci sono Florenzi, che tornerà ma solo di passaggio a Roma, Emerson Royal, che il Barcellona ha riscattato dal Betis e Adam Marusic, pupillo di Inzaghi e in scadenza di contratto con la Lazio nel 2022.

