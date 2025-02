Inter, Inzaghi punta sul turnover: le scelte in vista della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Obiettivo rimanere in corsa su tre fronti: è quello della Lazio, così come quello dell'Inter che, rinfrancata dal primato ritrovato in campionato, adesso punta dritto alla Coppa Italia. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport Inzaghi non vuole lasciare indietro niente e, nonostante un leggero turnover, ha chiesto a tutti di dare il loro contributo.

In porta quindi ci sarà Josep Martinez e a riposare sarà anche Dumfries con Darmian pronto a prendere il suo posto. Cambi anche a centrocampo con Asllani favorito su Calhanoglu e Zielinski che invece prenderà il posto di Barella. Di fatto l'unico titolare in quella zona di campo sarà Mkhitaryan. In attacco riposerà Lautaro Martinez con Arnautovic e Taremi pronti a guidare l'azione offensiva.