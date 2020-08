Italia - Bosnia di Nations League a Firenze: ok dal Dpcm

Italia-Bosnia di Nations League del 4 settembre prossimo si giocherà a Firenze, è arrivato l'ok dal Dpcm. Lo riporta la rassegna di Radiosei. C'era l'ipotesi di giocare all'estero, ma alla fine il Consiglio dei Ministri ha accolto il suggerimento fatto dalla Figc di rimanere in Italia. È chiaro che "per consentire lo svolgimento di manifestazioni che prevedono la partecipazione di persone provenienti da paesi per cui l'ingresso in Italia è vietato o c'è l'obbligo della quarantena, all'ingresso in Italia dovranno esibire il risultato del tampone naso-faringeo effettuato non più di 48 ore prima dell'arrivo in Italia", come si legge al punto i) del Dpcm.

