Italia, Florenzi: "Flop Mondiale? Ci vorrà un po' per dimenticare"

Niente Mondiale per l'Italia, che però a breve si giocherà la Supercoppa intercontinentale con l'Argentina. Gli Azzurri, campioni d'Europa in carica, sfideranno il 1 giugno a Wembley l'albiceleste che ha vinto la Copa America. Alessandro Florenzi, fresco vincitore di scudetto con il Milan, a Coverciano si è lasciato sfuggire qualche parola sulla figuraccia con la Macedonia. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il difensore ha detto che, durante il girone di qualificazione, gioco, tiri e occasioni non sono mancate, in particolar modo con Svizzera e Bulgaria. Sulla sfida che ha deciso il destino tricolore ha aggiunto: "Ci vorrà un po’ per dimenticare. L’insegnamento è che nel calcio niente è scontato. Non so trovare spiegazioni. Se fossimo usciti in un’eventuale finale con il Portagallo sarebbe stato diverso. Con tutto il rispetto la Macedonia non era al nostro livello".