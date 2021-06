Italia, Lippi sicuro: "Ho fiducia in Immobile, sarà decisivo"

Dopo un anno di attesa finalmente la Nazionale di Roberto Mancini potrà disputare il tanto agognato Europeo. Italia e Turchia saranno questa sera ia nastri di partenza, alle 21:00, all'Olimpico per dare il via a questa nuova esperienza azzurra che sarà sicuramente ricca di emozioni. Nessuno meglio di Marcello Lippi sa cosa vuol dire vincere con la Nazionale, lui che nel 2006 si laureò campione del Mondo, ed è convinto che la squadra di Mancini potrà fare bene: "L'Italia è una delle 4-5 squadre mondiali che, quando partecipa a un grande torneo, lo fa sempre soltanto per vincere, non per fare bella figura", riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Poi su chi saranno i giocatori decisivi Lippi afferma: "Di giocatori decisivi ne vedo due. Uno è sicuramente Barella, l’ho già detto, mi piace quello che fa, come gioca, come lotta. L’altro è Immobile: ho tanta fiducia in lui, e credo che sia arrivato il momento di riscuotere a livello internazionale tutto quanto ha seminato in questi anni".

