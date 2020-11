Italia - Polonia, le pagelle dei quotidiani: pilastro Acerbi, Jorginho-Insigne show

Una super Italia annienta la Polonia di un mai pervenuto Lewandowski e guadagna la vetta del girone di Nations League. Gli Azzurri tirano fuori una prestazione convincente da tutti i punti di vista, come confermato dalle pagelle dei principali quotidiani sportivi. Promossi tutti a pieni voti, Donnarumma mai chiamato in causa dalla squadra ospite. Molto bene anche Acerbi che con la sua solita prova da leader si merita un 7. Il centrocampo azzurro dà garanzie e si guadagna ottimi voti. Il migliore in campo è Lorenzo Insigne, spina nel fianco per la Polonia. Il voto per l'attaccante partenopeo è 8.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Donnarumma 6, Florenzi 7 (Di Lorenzo sv), Acerbi 7, Bastoni 7, Emerson Palmieri 7, Barella 7.5, Jorginho 8, Locatelli 7.5, Bernardeschi 7 (Berardi 7), Belotti 7 (Okaka sv), Insigne 8 (El Shaarawy sv). All. Mancini/Evani 8.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Donnarumma sv, Florenzi 6.5 (Di Lorenzo sv), Acerbi 7, Bastoni 7.5, Emerson Palmieri 7, Barella 7, Jorginho 7.5, Locatelli 7.5, Bernardeschi 6.5 (Berardi 7), Belotti 7.5 (Okaka sv), Insigne 8 (El Shaarawy sv). All. Mancini/Evani 8.

