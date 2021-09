La nuova Lazio promette spettacolo. Da Luis Alberto a Pedro: piovono assist per Immobile!

La nuova Lazio promette di segnare tanto. E questo per l'invidiabile ricchezza di fantasisti su cui può contare Maurizio Sarri. Quest'anno Ciro Immobile, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si ritrova alle spalle una batteria di assist men che poche squadre possono vantare. A Luis Alberto e Milinkovic si sono aggiunti Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Tutta gente abilissima a mandare in rete i compagni di squadra. Il Mago e il Sergente sono i due migliori assist man della squadra. Il primo ha vinto la classifica di specialità nella Serie A 2019/20, poi l'anno scorso è incredibilmente rimasto a secco. Uno zero che lo spagnolo ha immediatamente voluto cancellare, sfornando tre assist nel corso della partita contro lo Spezia. Il serbo è invece stato a lungo in vetta nell'ultimo campionato, per poi essere recuperato dall'atalantino Malinovskyi. Quest'anno si è rimesso subito in moto: all'attivo un assist e un gol.

GLI ALTRI - Per quanto riguarda Felipe Anderson, sembrano esserci tutte le premesse per tornare sui livelli della sua prima stagione in biancoceleste, ed eventualmente migliorarli. Promette bene anche Pedro che, nel corso della sua carriera ricca di successi, ha segnato tanto e fatto pure numerosi assist. Anche nella scorsa stagione con la Roma, pur giocando gioco, è riuscito a mettere a segno cinque reti e produrre due assist. Con la maglia della Lazio, ha già fatto un assist, quello per Immobile nel primo gol contro lo Spezia. E poi c'è l'ultimo arrivato, Mattia Zaccagni. Deve ancora debuttare in biancoceleste, ma si porta in dote i due gol siglati col Verona alla prima giornata. Anche lui, come gli altri fantasisti diventati suoi compagni di squadra, è abile tanto nel segnare quanto nel produrre assist. Se il buongiorno si vede dal mattino, la nuova Lazio darà spettacolo.

