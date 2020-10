Lazio, 37 anni fa Giorgio Chinaglia lasciava il calcio: in edicola lo speciale de "Il Cuoio"

Il 16 ottobre del 1983 Giorgio Chianglia lasciava il calcio giocato. La leggenda della Lazio diceva basta a scarpini e divise per iniziare una nuova carriera, che purtroppo non ebbe fortuna, sempre nel mondo del pallone. In quella data allo stadio Olimpico la Lazio e i NY Cosmos daranno vita al Chinaglia Day proprio per celebrare l'addio del grande campione. Un'Olimpico con 40.000 spettatori seguì la gara con Chianglia che indossò nel primo tempo la maglia dei Cosmos e nel secondo l'aquila sul petto."Il Cuoio" ha realizzato per l'occasione uno speciale per il Corriere dello Sport ricordando quella giornata storica con un doppio approfondimento,

