Lazio, botta e risposta tra Pulcini e Fabbri sugli integratori. E la società...

RASSEGNA STAMPA - Come se non bastassero gli infortuni in serie e la sconfitta con il Milan, in casa Lazio c'è da segnalare anche un battibecco. Nessun problema nello spogliatoio, ma a scontrarsi a mezzo social sono stati il responsabile medico Pulcini e il nutrizionista Iader Fabbri. «Le bevande energetiche sono importanti e utili, ma non deve essere un bibitaro a prepararle. Altrimenti si ottiene l'effetto contrario...» ha attaccato su Facebook il dottore. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, l'accusa è che i gel energetici industriali fatti bere prima e nell'intervallo della gara creino uno scompenso della calma insuleminica indebolendo di fatto i calciatori. «Questione d'invidia» la risposta piccata di Fabbri. Sempre secondo il quotidiano sull'episodio è intervenuta con durezza la società che ha condannato quanto accaduto. In un momento così delicato e chiave della stagione serve unità di intenti e che tutti remino dalla stessa parte.

