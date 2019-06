Lazio, Burioni: "Vorrei Inzaghi a vita! Roma? Vincesse qualcosa..."

È professore di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Ma soprattutto, Roberto Burioni è tifoso della Lazio. A Leggo.it, il famoso medico ha commentato il momento vissuto in casa biancoceleste: "Sono stagioni bellissime e quella appena passata è stata fantastica. Gli unici contenti senza retrogusto amaro siamo noi perché la Juve pur avendo conquistato lo scudetto puntava molto sulla Champions. Abbiamo vinto la Coppa Italia e adesso ci giocheremo la Supercoppa. Inzaghi? Sono felice che sia rimasto. Mi piace tantissimo perché è bravo a tenere la squadra unita. È bello avere un allenatore-tifoso in panchina, lui è uno passionale e competente. Magari potesse restare a vita. Mercato? Mi fido moltissimo di Lotito e Tare l'unica richiesta è quella di non lasciare mai partire Leiva: è il perno della squadra". Infine, una frecciata diretta all'atra sponda del Tevere: "L'addio di Totti?Non mi occupo della seconda squadra della Capitale. Auguro a loro di vincere qualcosa, ci sono ragazzi di prima media che non hanno ancora avuto gioie dalla Roma".

LAZIO, IL COMMENTO DI BURIONI SU TOTTI

