Lazio, caso tamponi: la Procura chiede più mesi per Lotito

Non solo il rinvio di Lazio - Torino il patron della Lazio Claudio Lotito è impegnato anche su un altro fronte, quello del caso tamponi. La richiesta da parte del giudice Mastrocola è stata di 150.000 euro di multa per la società, 7 mesi di inibizione per il presidente e 12 per i medici Pulcini e Rodia. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei tuttavia la Procura guidata da Giuseppe Chinè ha chiesto l'aggravamento delle sanzioni contro il patron biancoceleste e si è già mossa nella giornata di lunedì. A giorni verrà fissata l'udienza. Intanto la prossima settimana a Immobile, Leiva e Strakosha verrà fatto un prelievo del Dna.

