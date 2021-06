Lazio, Cataldi in cerca di riscatto: da mezzala potrebbe trovare più spazio

Non una stagione esaltante quella che si è appena conclusa per Danilo Cataldi. La sua annata è stata caratterizzata da qualche problema fisico, che si portava dietro dalla stagione precedente, e anche dal poco spazio che gli ha concesso mister Inzaghi che spesso gli ha preferito Escalante. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei con il cambio di allenatore potrebbero cambiare anche le prospettive. Passando al 4-3-1-2 potrebbe tornare a giocare da mezzala, ruolo che interpretava nel settore giovanile e anche in prima squadra precedentemente. L'obiettivo è certamente quello di tornare al massimo della forma fisica e di ritagliarsi uno spazio maggiore rispetto a quello che ha avuto in questa stagione. Il nuovo allenatore aprirà un nuovo ciclo, tutto può cambiare.

